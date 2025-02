MADRID – Nella Capitale spagnola ha preso il via la kermesse sovranista dei Patriots for Europe. L’incontro, organizzato dal partito politico spagnolo di estrema destra Vox, vedrà riuniti nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 febbraio i 13 leader sovranisti dell’Ue, rappresentanti di partiti che hanno ottenuto alle ultime elezioni il voto di 19 milioni di europei.

Si tratta del primo vertice dei Patrioti, guidato da Santiago Abascal e di cui fanno parte anche il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, la francese Marine Le Pen e l’italiano Matteo Salvini.

Sull’onda dell’entusiasmo per le ultime parole di Trump riguardo alla deportazione di massa degli immigrati e ai tagli alle organizzazioni internazionali, i Patrioti europei hanno deciso di lanciare da Madrid una sfida alle istituzioni dell’Unione europea. La scelta della capitale spagnola non è casuale. II partito del premier spagnolo Pedro Sanchez è l’unico rimasto in Ue a guida socialista, l’ultimo baluardo del fronte progressista tra i 27.

Le proposte dell’Internazionale di destra

La kermesse di Madrid si tiene in una fase cruciale per i futuri equilibri politici e economici dell’Unione, a pochi giorni dal voto tedesco e dalla risposta di Bruxelles ai dazi americani. Secondo fonti dell’organizzazione interpellate dall’EFE, l’incontro si concentrerà sul coordinamento delle politiche nazionali e congiunte. L’incontro servirà a delineare la strategia per i prossimi mesi, con l’obiettivo di consolidare l’alternativa al “consenso” tra il Partito popolare e i Socialisti a Bruxelles, al loro “fanatismo per il clima” e alla loro “politica di porte aperte all’immigrazione di massa”.

Si tratta, del resto, del primo grande evento da quando il patron di Tesla, Starlink e X, ha rilanciato lo slogan “Mega”, acronimo di Make Europe Great Again che deriva dalle parole di Trump “‘Make America Great Again”. La “chiamata” alla mobilitazione è arrivata attraverso un post in inglese: “Popoli d’Europa, unitevi al Mega movement! Make Europe Great Again”.

Il programma della kermesse di Madrid e i partecipanti

Il primo giorno della riunione vedrà l’incontro informale tra i leader. Sabato mattina, i primi a intervenire saranno i rappresentanti di quattro piccoli partiti di Estonia, Grecia, Repubblica Ceca e Polonia. Seguiranno il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, per la prima volta in un comizio in Spagna, la leader del Rassemblement national Marine Le Pen e il presidente di Vox Santiago Abascal. Si stima che all’evento pubblico parteciperanno circa duemila persone, di cui circa 300 sono membri organici ed eletti di Vox.