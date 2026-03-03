MILANO – Dopo il successo della prima edizione, torna la Kings League. L’edizione italiana del torneo calcistico ideato da Gerard Piqué, si è aperta ieri alla Fonzies Arena, con la sfida BigBro e Circus. Disponibile in live su Sky e in streaming su Now, il campionato

si giocherà ogni lunedì dalle 17 alle 23: undici giornate di alta tensione in cui il mondo del calcio incontra quello dell’intrattenimento in un connubio di adrenalina pura che promette un doppio spettacolo.

A scendere in campo saranno dodici squadre capitanate da grandi leggende del calcio nazionale e internazionale come Luca Toni e Bobo Vieri, ma non solo. La particolarità del campionato, infatti, è il coinvolgimento anche di personaggi del mondo dello spettacolo, grandi streamer, content creator dal calibro di Fedez, Diletta Leotta, Blur e Marza. Ma tra gli atleti che si sfideranno spuntano anche i nomi celebri del calcio italiano, come Alessandro Florenzi, e Davide Moscardelli.

Cos’è la Kings League

Ogni squadra è composta da 10 calciatori più 3 wild card, che permettono di schierare in campo ex giocatori e personaggi famosi. Le partite si giocano 7 contro 7 per la durata totale di 40 minuti, suddivise in due tempi da 20. L’obiettivo della competizione è offrire agli spettatori un match pieno di colpi di scena, grazie a una serie di regole originali. Tra queste il pescaggio di carte che permettono per esempio di tirare rigori, conteggiare un gol doppio o togliere un calciatore alla squadra avversaria per 4 minuti. Ma i giocatori hanno anche a disposizione un rigore presidenziale (quello calciato dal presidente del team) in qualsiasi momento della partita. Tra i momenti più cruciali del match c’è il minuto 18, in cui viene lanciato un dado che deciderà da quanti giocatori saranno composte le squadre per i restanti due minuti. Mentre al minuto 38, se una delle due squadre è in vantaggio, qualsiasi gol varrà doppio.

La Lega che piace anche alla Serie A

Nel nuovo fenomeno trova spazio anche il calcio tradizionale. La collaborazione tra Como 1907 e il team di FC Zeta ha portato alla nascita di Zeta Como, la squadra capitanata da Luca Toni e ZW Jackson. Mentre la Juventus e l’Hellas Verona erano già presenti nelle edizioni precedenti con le compagini Zebras e Circus.

Annunciati 63 milioni di dollari di investimento

Dal suo debutto in Spagna nel 2023, la Kings League si è rapidamente affermata come una realtà consolidata nel panorama calcistico internazionale con leghe in America, Brasile, Francia, Germania, Italia, Medio Oriente e Nord Africa.

A guidarne la crescita è arrivato anche un importante round di investimento da 63 milioni di dollari, sostenuto da Alignment Growth, società di investimento statunitense nel settore media e intrattenimento.

I finanziamenti supporteranno la prossima fase di crescita di Kings League, con l’obiettivo di espandere il progetto a livello globale, fino ad approdare negli Stati Uniti.