RIO DE JANEIRO – È iniziato oggi il vertice del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile per discutere dei nuovi assetti della politica e dell’economia mondiali. I capi di stato sono stati accolti dal presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva che ha in programma numerosi incontri bilaterali. Tra le priorità dei capi di stato del gruppo dei 20 – che comprende i Paesi del G7 e diverse economie emergenti – ci sono le guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente e il tema del cambiamento climatico e della transizione energetica.

Per l’Italia, il vertice di Rio si è aperto nel segno della continuità di un dialogo con i Paesi del Sud Globale. Il padrone di casa di questa edizione del summit ha già incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due leader hanno discusso del rafforzamento dei legami bilaterali tra Italia e Brasile. Nel corso dell’incontro Meloni si è congratulata con la controparte brasiliana per i risultati ottenuti nella sinergia tra le due presidenze, quella italiana del G7 e quella brasiliana incaricata di organizzare il vertice in corso. L’obiettivo italiano è portare a termine un nuovo piano d’azione per ampliare il partenariato strategico tra Roma e Brasilia nei prossimi cinque anni.

Al centro del vertice anche la questione climatica. I grandi della terra sono attualmente impegnati nel trovare un’intesa generale per affrontare il problema del surriscaldamento climatico e le relative carestie diffuse in Medio Oriente e in Africa.

Per far fronte all’emergenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato “nuovi sforzi per accelerare l’azione globale di conservazione di terra e acqua nella foresta amazzonica”. Biden sarà il primo capo di stato Usa a visitare uno dei principali polmoni verdi del pianeta, per il quale ha promesso uno stanziamento di 50 milioni di dollari, portando le misure di sostegno a 82,4 milioni totali.

Se su clima e ambiente le proposte dei leader sembrano poter convergere verso un punto d’incontro, sarà molto più complesso trovare un accordo su questioni geopolitiche come l’Ucraina e il Medio Oriente. Intanto, è atteso oggi l’incontro tra Lula e il presidente cinese Xi Jinping, che si è detto ottimista sui colloqui “per migliorare le relazioni tra Cina e Brasile”.