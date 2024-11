ROMA – Si apre oggi, 22 novembre, la quarta edizione di Roma Arte in Nuvola, la Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che dal 2021 si svolge alla Nuvola di Fuksas, nel quartiere Eur di Roma. L’evento si terrà dal 22 al 24 novembre sotto la direzione generale di Alessandro Nicosia, esperto nell’organizzazione di eventi culturali, e con la curatela della storica dell’arte Adriana Polveroni. Saranno presenti 180 collezionisti provenienti da tutta Europa, 140 gallerie e oltre 20 esposizioni ed eventi speciali.

Si prevedono mostre di ogni genere: saranno esposti gli atti del processo del disastro del Vajont da parte della Direzione generale Archivi del Mic ma anche gli spezzoni delle Teche Rai, con ritratti artistici di Raffaella Carrà. Ci saranno 12 busti inediti di Canova, recentemente ritrovati e restaurati e una ricostruzione dello studio romano di Pietro Consagra, celebre scultore italiano. Poi un omaggio a Piero Guccione per i 90 anni dalla nascita e una mostra personale del duo artistico Vedovamazzei, con prestiti dal Maxxi.

Il paese ospite di quest’anno, il Portogallo, propone una raccolta di opere intitolata “Uma Volta ao Sol” (Un giro attorno al sole), composta da dipinti e sculture della collezione statale. La regione ospite è invece la Puglia, per cui si propone un confronto tra De Nittis, pittore verista e impressionista di Barletta, e Pino Pascali, scultore e performer barese. “È una grande festa dell’arte”, ha dichiarato Nicosia, e grazie a essa “anche chi non ha possibilità di comprare opere di questo valore, può immergersi in un panorama di altissimo livello. Una doppia anima, che abbiamo solo noi in Italia con una formula ‘nazional popolare’ che rivendico”. Nei prossimi giorni si prevede un’affluenza di più di 35 mila persone.