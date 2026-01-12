ROMA — Per 423 giorni l’Italia è rimasta con il fiato sospeso, in attesa che Alberto Trentini venisse liberato. Tanti personaggi con rilevanza pubblica si sono espressi in tutto questo periodo per far sì che il cooperante veneziano fosse rilasciato. Tra questi anche Gherardo Colombo – ex magistrato italiano di spicco, noto per il suo ruolo in inchieste celebri come Mani Pulite – che a Lumsanews racconta la sua gioia per la liberazione di Alberto.

Come commenta questo epilogo?

“Finalmente è finita questa vicenda. Sono molto contento che finalmente sia tornato libero Alberto Trentini perché questa situazione era veramente assurda. Si stavano violando i diritti “inviolabili” indicati nella nostra Costituzione, che spettano a ogni cittadino italiano e, quindi, anche a Trentini, che era stato messo in carcere senza reali motivazioni”.

Lei è stato molto vicino alla sua famiglia in questo lungo periodo, può raccontare le emozioni che stanno vivendo in questo momento?

“Armanda Colusso – madre di Alberto – è completamente presa alla gioia e dalla partecipazione a questo evento. In questo momento è già a Roma per aspettare il rientro di Alberto. Ma credo che la sua liberazione sia una cosa che rende felice tutti. Soprattutto, ovviamente, i suoi cari”.