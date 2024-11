TORINO – Entrerà in campo domenica alle 20.30 come numero uno al mondo, l’azzurro Jannik Sinner. L’altoatesino debutterà alle Atp Finals con l’australiano Alex De Minaur. All’Arena di Torino l’azzurro dividerà il girone anche con Medvedev e Fritz. Carlos Alcaraz è invece nel girone di Zverev, Rudd e Rublev. L’italiano e lo spagnolo potranno dunque incontrarsi solo in semifinale o in finale. Fuori dai giochi invece il serbo Novak Djokovic, che ha annunciato il suo forfait dalla competizione.

Ancor prima di conoscere il suo avversario, l’altoatesino ieri si è detto entusiasta durante la conferenza stampa: “Il sorteggio non è una cosa che puoi controllare, sono contento di giocare qua di nuovo. Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una bella battaglia”.

Il numero uno al mondo arriva alle Finals mesi dopo il caso di positività involontaria al Clostebol. Sulla questione ha risposto l’allenatore dell’azzurro, Darren Cahill. Il coach australiano, parlando al Corriere, ammette la possibilità di una squalifica. “La Wada ha fatto ricorso, dobbiamo attendere la sentenza del Tas. È un argomento serio, non ci scherziamo sopra. Jannik va avanti a testa alta, intanto”. La medesima serenità la fa trasparire anche l’azzurro. Nella conferenza stampa di ieri infatti, non si esime dal parlare della vicenda. “Non sappiamo ancora nulla, è una cosa che abbiamo già affrontato. Non è una situazione in cui è piacevole essere ma restiamo ottimisti”.

Gli occhi sono per ora puntati alla partita di domenica. L’azzurro si è già scontrato sette volte con l’australiano De Minaur, riuscendo sempre a conquistare la partita. Se dovesse conquistare di nuovo la vittoria, l’appuntamento per Sinner è martedì contro il vincitore dello scontro tra Fritz e Medvedev.