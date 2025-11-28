ROMA – Il tanto atteso faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein potrebbe trasformarsi in un triello. O forse no. Sul palco di Atreju – la kermesse di Fratelli d’Italia che sarà ospitata a Castel Sant’Angelo – la presidente del Consiglio vuole anche il leader del M5S Giuseppe Conte. Ma secondo la leader dem, che per il momento è disponibile solo a un confronto diretto, si tratterebbe di “una condizione ridicola”: “Se vuole fare il confronto di coalizione, portasse anche Matteo Salvini e Antonio Tajani”.

Perché la premier vuole anche Giuseppe Conte

L’offerta di Meloni si basa su due considerazioni. Da un lato, la premier non vorrebbe mancare di rispetto a chi, come Giuseppe Conte, in passato aveva accolto l’invito alla festa di FdI “senza imporre vincoli”. D’altra parte, Meloni chiarisce: “Non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno”. D’altronde, già mercoledì 27 novembre – quando Schlein aveva fatto sapere di essere disponibile a un confronto diretto con Meloni – Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di FdI, aveva mostrato cautela, spiegando che prima avrebbero dovuto essere d’accordo gli altri leader dell’opposizione invitati.

La reazione di Conte

L’ex premier in tre occasioni – prima sul Foglio, poi parlando con i giornalisti e infine ospite del programma Dritto e rovescio – ha sottolineato di aver già chiesto lo scorso anno un confronto diretto con la premier, che lo “usa a giorni alterni come capro espiatorio per nascondere l’inadeguatezza del suo esecutivo”. Tuttavia, quella disponibilità, come ha spiegato sul suo profilo X, allora non gli fu data. Conte, comunque sia, ha confermato che in caso di confronto, non si sottrarrà.

La divisione di Avs

Se Angelo Bonelli sarà ad Atreju per un dibattito con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Nicola Fratoianni ha declinato l’invito ringraziando “cortesemente”. “Con la destra il confronto lo faccio in Parlamento, lascio il posto a un giornalista perché se ogni tanto la premier si offrisse alle domande sarebbe una buona cosa”, ha affermato sarcasticamente.