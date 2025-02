ÖREBRO – È salito a 11 il bilancio dei morti nella sparatoria di martedì, 4 febbraio, in un campus a Örebro, cittadina svedese di 126 mila abitanti, distante 200 chilometri da Stoccolma. Tra questi anche l’aggressore, che, secondo la polizia, si sarebbe tolto la vita. Sei i feriti, cinque dei quali sono gravi.

La sparatoria

Poco dopo mezzogiorno sono stati esplosi i colpi di un’arma automatica nel campus della città. La struttura è il Campus Risbergska, un centro di formazione per adulti che non hanno completato le scuole primarie o secondarie. Inoltre sono presenti anche centri educativi, ad esempio per i corsi di svedese per i migranti. Allo scoppio degli spari centinaia tra professori e studenti sono andati nel panico: alcuni si sono barricati negli edifici, altri si sono dati alla fuga verso l’esterno.

Il killer

Il killer, secondo la stampa di Stoccolma, sarebbe un 35enne. “Non aveva precedenti, non era noto alle forze dell’ordine e non apparteneva a gang criminali”, ha detto in conferenza stampa il capo della polizia di Örebro, Roberto Eid Forest.

Mattarella: “Vicini al lutto della Svezia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Re Carlo XVI Gustavo di Svezia: “Appresa la tristissima notizia della sparatoria di Örebro desidero far giungere a Vostra Maestà, alle famiglie delle vittime e all’amico popolo svedese le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Condanniamo con la massima fermezza questo insensato gesto di violenza. Siamo vicini al lutto della Svezia con sentimenti di solidale partecipazione, mentre auguriamo ai numerosi feriti un pronto e completo recupero”.