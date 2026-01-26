Australian Open, Sinner batte Darderi e vola ai quarti di finale

MELBOURNE – Jannik Sinner colleziona una vittoria dopo l’altra agli Australian Open di Melbourne. Il tennista, numero due nel ranking Atp, ha battuto Luciano Darderi 6–1, 6–3 e 7–6, volando così ai quarti della competizione. Ora il prossimo avversario dell’altoatesino sarà il vincitore del match tra l’americano Ben Shelton, numero sette al mondo, e il norvegese Casper Ruud, che chiuderanno il programma di oggi, 26 gennaio.

Contro gli azzurri Jannik non perde mai

Nei derby contro gli azzurri, Jannik Sinner non perde mai. Il tennista, infatti, ha vinto tutti i precedenti 17 incontri con colleghi italiani, cinque volte negli Slam. La vittoria contro Darderi è il suo diciottesimo successo anche se il match, ha ammesso l’altoatesino nell’intervista in campo, è stato complicato: “Siamo buoni amici e questo rende già difficile giocare. Nel terzo set ho avuto delle chance per il break ma le ho fallite. Ho giocato bene gli ultimi punti mentre ero sotto pressione”.

Il prossimo match contro Shelton o Ruud

L’azzurro, poi, ha risposto anche ad alcune domande sul suo nuovo servizio. “Abbiamo cambiato qualcosina nel movimento. Secondo me c’è ancora spazio per migliorare, però sono soddisfatto di come sto servendo”. Il prossimo obiettivo di Jannik è quello di “migliorare anche a rete ed essere meno prevedibile”. Sulla prossima partita contro Shelton o Ruud, l’altoatesino ha chiarito: “Anche loro avranno migliorato. Un po’ seguirò il loro match, ma l’importante ora è recuperare fisicamente”.