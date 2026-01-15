MELBOURNE – Un incrocio tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in un’eventuale semifinale. È quanto decretato dal tabellone ufficiale degli Australian Open 2026, al via domenica 18 gennaio. Il sorteggio ha messo dalla stessa parte i due azzurri. Dall’altra, invece, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che se la dovranno vedere con il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Il tabellone di Sinner

Hugo Gaston al debutto, teorico quarto di finale contro Ben Shelton e possibile semifinale contro Novak Djokovic (o derby con Musetti). Un sorteggio positivo, sulla carta, per Jannik Sinner, detentore del titolo e alla ricerca della terza vittoria a Melbourne. Sinner scenderà in campo contro giocatori che si adattano bene alle sue caratteristiche.

Il cammino di Musetti

È sicuramente andata peggio a Lorenzo Musetti. Un cammino insidioso che inizierà dal match contro il belga Raphael Collignon per poi trovare, al secondo turno, un possibile incrocio con un altro italiano: Lorenzo Sonego, suo compagno di doppio. Al terzo turno potrebbe incontrare Stefanos Tsitsipas, finalista del torneo nel 2023. Poi il possibile quarto di finale contro Djokovic. Già con la testa, però, alla potenziale semifinale contro Sinner.

Sfortuna Berrettini, Cobolli nella stessa parte di tabellone di Alcaraz

La fortuna non assiste Matteo Berrettini che al primo turno sfiderà il padrone di casa, Alex de Minaur. Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, debutterà contro un qualificato, ma si trova nella stessa parte di tabellone di Alcaraz (e Berrettini, che potrebbe trovare agli ottavi). Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi rispettivamente in campo contro Casper Ruud e Andrey Rublev.