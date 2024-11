ROMA – Torna stasera alle 21.20 Belve, l’irriverente programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 . Tre sono gli ospiti principali della prima puntata – Maria Venier, Flavia Vento e Riccardo Scamarcio – di cui sono già trapelate alcune anticipazioni. In un’intervista al Corriere della Sera, Fagnani ha svelato le sue prime impressioni su Venier: “Una donna solare e allegra”, di cui però emergerà “una più malinconica e riflessiva versione di sé”, racconta la giornalista. Con una Flavia Vento “eccezionale e divertente” a detta della conduttrice verranno invece toccati i temi della castità e della sessualità, sempre con franchezza e ironia.

La clip di anticipazione con Riccardo Scamarcio mostra già una prima domanda scomoda sulla scena erotica girata con Monica Bellucci sul set del film Manuale d’amore 2. Secondo Fagnani, l’attore “è stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso”. La conduttrice svela anche che risulta difficile intervistare gli attori “perché hanno la capacità di interpretare un personaggio anche quando li intervisti”.

Eppure le interviste condotte in Belve riescono ad abbattere le difese dei suoi ospiti, ed è proprio questo ad appassionare il pubblico. Il talk ha infatti un grande successo non solo negli ascolti, ma anche sulle piattaforme social, dove ha raggiunto 28.4 milioni di visualizzazioni nei contenuti video di Instagram, X, Facebook e YouTube.

Dal 2018 Fagnani intervista con domande dirette e quasi spietate personaggi dello spettacolo, della politica e della cronaca, che incalzati dalla conduttrice finiscono per concedere al pubblico parti di sé solitamente nascoste. Il segreto, secondo la conduttrice, è uno solo: “andare in profondità”. Solo in questo modo si riesce a mettere le persone nelle condizioni di dire qualcosa che vada oltre le maschere.