GENOVA – Arriva un cambio di rotta improvviso nella stagione del Genoa. Una volta diretta la sessione d’allenamento mattutina, l’allenatore Alberto Gilardino è stato esonerato con effetto immediato dalla società. Il colpo di scena ha avuto luogo dopo un incontro faccia a faccia con la dirigenza. La scelta del sostituto è ricaduta su Patrick Vieira, che l’anno scorso ha allenato lo Strasburgo in Ligue 1, classificandosi al 13esimo posto. La decisione non è ufficiale, ma è già stata confermata da fonti vicine alla società.

Stando alle prime informazioni che filtrano dall’ambiente genoano, la scelta sarebbe arrivata dall'”area tecnica” del team, intesa come quella porzione societaria che fa capo agli americani di A-Cap, società subentrata ai 777 in seguito alla loro crisi finanziaria. Fino ad oggi, l’ad Blazquez e il ds Ottolini non avevano mai supportato alcuna ipotesi di un cambio alla guida della squadra.

La pausa per le nazionali si conferma dunque, ancora una volta, una vera tagliola per gli allenatori. L’esonero di Gilardino era già nell’aria da diverso tempo e sarebbe stato messo in atto a causa dei preoccupanti risultati conseguiti fino ad ora dai rossoblù, relegati al diciassettesimo posto in classifica e dunque a forte rischio retrocessione.