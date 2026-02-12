CORTINA — Federica Brignone conquista l’oro olimpico nel SuperG femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, firmando una delle imprese più importanti della sua carriera. Sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina, l’azzurra ha disputato una gara perfetta, resistendo al comando fino alla fine.

La sciatrice valdostana ha chiuso con il miglior tempo, precedendo la francese Romane Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter, completando così un podio di altissimo livello tecnico. Diverse atlete non sono riuscite a concludere la prova e tra queste anche Sofia Goggia, uscita di pista mentre era in lotta per le prime posizioni. Quinta invece l’altra azzurra Laura Pirovano.

Per l’Italia si tratta di un successo simbolico anche per il contesto: Brignone ha trionfato davanti al pubblico di casa e sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una delle gare più attese dello sci alpino azzurro.

Dopo la gara Brignone ha raccontato la sorpresa per il risultato: “Ho pensato solo a sciare al massimo, non pensavo proprio di poter vincere. Mi sentivo un’outsider alla vigilia. Ho ancora l’adrenalina nelle vene”. Una medaglia che arriva dopo mesi difficili e che consolida il suo posto tra le grandi dello sci italiano.

La giornata olimpica è stata segnata anche da momenti di tensione, con cadute e interruzioni di gara, a dimostrazione della difficoltà del tracciato e delle condizioni estremamente tecniche della pista di Cortina.

L’oro nel SuperG rafforza ulteriormente il bilancio dell’Italia nello sci alpino e conferma il valore di una squadra capace di competere ai massimi livelli, in una rassegna olimpica che continua a regalare emozioni e risultati di prestigio per lo sport azzurro.