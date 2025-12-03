ROMA – Il presidente del Senato Ignazio La Russa propone l’indulto per Natale che consenta ai detenuti a cui manca poco per estinguere la pena di uscire dal carcere.

La Russa: “Ho fatto una proposta su una cosa che nessuno può contestare”

“Come presidente del Senato ho fatto una proposta su una cosa che nessuno può contestare e che dico da sempre, non solo perché me lo chiede un amico come Gianni Alemanno, ma anche perché ho fatto l’avvocato ed è un tema che ho sempre sostenuto. Però, l’ho detto anche ieri, le speranze sono modeste”. Così La Russa torna sul tema del “mini-mini-indultino” con i giornalisti a Palazzo Madama, presentato ieri, 2 dicembre, in occasione della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo sul sovraffollamento carcerario. “Non bisogna dimenticare quello che sta facendo il governo, non bisogna sottovalutare i grandi passi avanti del progetto di creare 10 mila nuovi posti di detenzione entro l’anno prossimo; questo lo tengo in grande considerazione. Personalmente – prosegue il presidente del Senato – ribadisco un’azione legislativa tesa a far uscire qualche mese prima, a Natale. Per esempio chi uscirebbe a febbraio lo facciamo uscire a dicembre e si fa il Natale a casa, mi sembra una bella cosa”.

“Liberiamo chi sta per uscire il 15 gennaio”

I giornalisti hanno ricordato a La Russa l’incarico dato alla vicepresidente Anna Rossomando di cercare un’intesa su un provvedimento analogo ma il presidente ha sottolineato come non abbia avuto effetti, per questo si limita a una mozione degli affetti. “Semplicemente pensiamo a uno che sta per uscire il 15 gennaio, facciamolo uscire e consentiamogli di trascorrere il Natale a casa con la moglie, i figli, la mamma. Questo mi sembra si possa immaginare”, conclude La Russa. L’unico limite che il presidente pone è quello di escludere chi ha commesso reati contro le forze dell’ordine.