VENEZIA – Più di un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande per dare il via alla prima domenica di Carnevale in laguna, quest’anno dedicata al Tempo di Casanova. Protagonista del corteo la pantegana di cartapesta, simbolo della festa veneziana lungo sette metri. Accompagnata dalle colorate barche condotte da vogatori mascherati, si è aperta davanti al Ponte di Rialto, incantando gli spettatori sulle rive. È infatti proprio il più antico nucleo di Venezia il luogo dove ogni anno avviene la rituale esplosione della pantegana.

Primo posto all’imbarcazione tutta al femminile

“Buon Carnevale a tutti – ha salutato il sindaco Luigi Brugnaro che si prepara ad accogliere per l’evento oltre tre milioni di turisti – festeggiamo assieme celebrando l’illustre personaggio veneziano la cui fama ha saputo attraversare i secoli arrivando ai giorni nostri”. La mattinata è poi proseguita nel mercato di Rialto, dove sono state premiate le gondole più caratteristiche e meglio decorate. Ad aggiudicarsi il primo posto un equipaggio tutto al femminile: le Api della remiera di Castello. Secondo posto per i Pinguini delle remiera di Murano. Sull’ultimo gradino del podio è salito invece il Granchio Blu della remiera Voga Veneta Mestre.

Una kermesse all’insegna della sostenibilità

Nel corso della prima domenica di festeggiamenti è stata data particolare attenzione al tema della sostenibilità. Un’imbarcazione di Veritas, la società che si occupa dell’igiene ambientale, ha presieduto il canale che attraversa il centro storico veneziano per recuperare stelle filanti e coriandoli caduti in acqua. Ma proprio per garantire una kermesse all’insegna della sostenibilità, sono stati utilizzati coriandoli biodegradabili e ecosostenibili.