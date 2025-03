Las Fallas, l’iconica festa valenciana tra parate e falò: carri satirici contro Trump

VALENCIA – Un inno all’effimero, un rito di purificazione o un simbolo di critica sociale. Sono i vari significati racchiusi all’interno dei ninot, i colossali monumenti di cartapesta, protagonisti della festività valenziana Las Fallas. Si tratta di feste tradizionali che si svolgono ogni anno a Valencia e in diversi paesi della Comunità Valenciana dall’ultima domenica di febbraio al 19 marzo.

Vengono chiamate anche festes de Sant Josep in valenciano poiché sono celebrate in onore di San Giuseppe, patrono dei falegnami. Infatti, in antichità i falegnami, per celebrare l’arrivo della primavera, proprio nella notte del 19 marzo, bruciavano davanti ai loro laboratori oggetti inutili, vecchi mobili e rifiuti in legno accumulati durante l’inverno per celebrare l’arrivo della primavera. Con il tempo questa usanza si è trasformata in una festa popolare e in una manifestazione dell’orgoglio collettivo.

Durante le celebrazioni, sfilano per la città carri di colossali monumenti, vere e proprie opere d’arte che artigiani e scultori locali realizzano durante tutto il corso dell’anno. La costruzione di queste creature, come anche la pianificazione delle sfilate e degli eventi richiedono mesi di lavoro e una grande quantità di risorse. Tuttavia il culmine della festa si raggiunge tra le notti del 18 e 19 marzo. L’ultimo giorno è dedicato alla Cremà, durante la quale tutte le fallas realizzate vengono bruciate e Valencia viene letteralmente illuminata dal fuoco di bellissimi e altissimi roghi. Viene risparmiato soltanto il ninot preferito dai visitatori, il “Ninot indultat”, che verrà poi conservato nel Museo Fallero insieme ai ninot indultati degli anni precedenti.