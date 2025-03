CAMBRIDGE – Un gruppo di liberi cittadini, tra cui alcuni legislatori, si è riunito mercoledì 26 marzo ad Harvard Square, nella città di Cambridge, per protestare contro l’arresto di Rumeysa Ozturk, studentessa turca arrestata in un’università statunitense per le sue posizioni su Gaza. Proprio mercoledì, infatti, è circolato in rete un video che ritrae Rumeysa, iscritta all’università di Tufts, in Massachusetts, essere portata via e arrestata da agenti del dipartimento di Sicurezza nazionale.

Ozturk è stata arrestata per il suo “sostegno ad Hamas”, secondo la spiegazione ufficiale e il visto che possedeva regolarmente per motivi di studio è stato revocato. Il caso di Rumeysa Ozturk non è il primo caso di questo genere ed è destinato a non essere l’ultimo, vista la politica dell’amministrazione Trump sull’espulsione di studenti stranieri protagonisti delle proteste. Tuttavia, le manifestazioni di dissenso, in nome della libertà d’espressione, continuano.