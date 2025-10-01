NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:16 del 1° ottobre 2025

HomePolitica Caso Almasri, la Giunta respinge il processo per Mantovano, Nordio e Piantedosi
Politica

Caso Almasri, Giunta Camera
respinge processo per Nordio
Piantedosi e Mantovano

Si voterà in Aula il 9 ottobre

Onorevole Pittalis nuovo relatore

di Sofia Silveri01 Ottobre 2025
di Sofia Silveri01 Ottobre 2025
caso almasri

Il ministro della Giustizia italiano Carlo Nordio (a destra) e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi reagiscono durante una conferenza stampa del governo sul caso del generale libico Osama Najim Almasri | Foto Ansa

ROMA – Respinta la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano nell’ambito del caso Almasri. È questa la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il voto in Aula è previsto per il 9 ottobre. 

“Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che consentiva di procedere nei confronti dei due ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, l’onorevole Pietro Pittalis, che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre”, così il presidente della Giunta di Montecitorio Devis Dori.

Inoltre, alla Camera parlerà anche proprio Federico Gianassi, deputato del Partito democratico, che era favorevole a perseguire i vertici del Governo.

Le accuse al governo italiano

Era il 19 gennaio quando il generale libico Osama Njeem Almasri venne arrestato il 19 gennaio a Torino e poi rimpatriato, nonostante su di lui pendesse un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La procura della Cpi aveva accusato il governo italiano di non aver rispettato i propri obblighi, impedendo alla giustizia internazionale di agire. Il Tribunale dei Ministri, in particolare, aveva ipotizzato i reati di omissione di atti d’ufficio, concorso in favoreggiamento e peculato.

Ti potrebbe interessare

Flotilla in rotta su Gaza. Sfiorata collisione con nave israeliana. L’appello di...

01 Ottobre 2025

Flotilla verso la Striscia. Scotto (Pd): “Nottata in allerta. Abbordaggio sarebbe illegale”

01 Ottobre 2025

La Flotilla entra in zona di blocco. Idf: “Ha legami con Hamas”....

30 Settembre 2025

Bis di Fratelli d’Italia nelle Marche, riconfermato Acquaroli. Ricci: “Lotta impari”

30 Settembre 2025

La Flotilla avanza, Crosetto avvisa: “Rischi elevatissimi”. Schlein e Conte: “Difendeteli”

29 Settembre 2025

Regionali, Uv corre in Valle d’Aosta. Banco di prova nelle Marche, alle...

29 Settembre 2025
Accessibility by WAH