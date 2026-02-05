WASHINGTON – Il presidente statunitense Donald Trump dovrà testimoniare sul caso Epstein se i Dem vinceranno alla Camera. A sottolinearlo è Robert Garcia, principale esponente democratico della commissione di vigilanza della Camera americana.

Le dichiarazioni dei Dem

Come riferito dalla Cnn, mercoledì 4 febbraio Garcia ha parlato di una possibile vittoria dei democratici alla Camera nelle elezioni di midterm. L’esponente dem ha avvertito che, in tal caso, il suo partito chiederà la testimonianza del presidente statunitense nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

La deposizione di Bill Clinton

La convocazione, da parte dei repubblicani, dell’ex presidente statunitense Bill Clinton avrebbe creato un nuovo precedente per la gestione dei casi che coinvolgono ex presidenti. Al momento Clinton non è accusato di nessun reato; mentre la moglie Hillary, anch’essa convocata in Aula, ha dichiarato di non aver mai parlato né incontrato il finanziere.

Sempre nella giornata del 4 febbraio, Trump ha commentato le nuove rivelazioni sugli Epstein files, definendo il caso “un problema dei democratici, non dei repubblicani”.

Nell’affermare di non aver ancora letto i documenti, il presidente statunitense si è detto che certo che la presenza dei nomi di Elon Musk e del segretario al Commercio Howard Lutnick nell’indagine Epstein non avrà alcuna conseguenza.