STOCCOLMA – “Le prove non sono sufficienti”, così si è conclusa l’inchiesta per il presunto stupro commesso dal calciatore Kylian Mbappé. Dopo due mesi, l’ufficio del procuratore svedese ha scelto di non procedere oltre le indagini preliminari.

Per il pubblico ministero “l’indagine è chiusa” e allo sportivo “non è stato notificato il sospetto di un reato”. L’atleta, secondo l’accusa, sarebbe stato responsabile anche di due molestie sessuali. I fatti avrebbero avuto luogo il 10 ottobre scorso in un hotel nel centro di Stoccolma. Il giocatore era nella capitale della Svezia con un gruppo di amici e era poi ripartito dalla città il giorno dopo.

La reazione di Mbappé all’inchiesta

“Non mi aspettavo tutto questo, ne sono rimasto sorpreso”, ha dichiarato nei giorni scorsi l’atleta in un’intervista a Canal+ parlando dell’inchiesta. “Non ho ricevuto nulla. Nessuna convocazione, niente. Qualcuno ne ha parlato sulla stampa, ma il governo svedese non ha mai detto nulla. Non sono preoccupato, non lo sono mai stato perché è solo un malinteso. Non ho idea di chi possa aver presentato la denuncia. Dobbiamo lasciare che la giustizia faccia il suo lavoro. Quando finirà, ognuno farà la sua parte”. Il nome dello sportivo era stato rivelato dai media.

Le accuse contro il giocatore

Mbappé non è mai stato sentito sul caso e, ad accusarlo, era stata la presunta vittima. La donna avrebbe trascorso con il capitano del Real Madrid la serata: prima a cena in un ristorante poi in discoteca e quindi nell’albergo. Lì dove lo stupro si sarebbe consumato. Il calciatore aveva immediatamente bollato le accuse come “fake news” per poi ammettere, qualche giorno dopo, che si era trattato di un rapporto “consenziente”. A rendere la faccenda più intrigata la denuncia partita da una seconda donna. L’attaccante della nazionale francese era stato così indagato per “ragionevole sospetto”, il livello di incriminazione più basso previsto in Svezia.