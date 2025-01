NEW YORK – Ci ha provato fino all’ultimo ma alla fine non ci è riuscito. Non ci sarà alcun rinvio della sentenza sul caso Stormy Daniels. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, condannato lo scorso maggio con 34 capi di accusa per i pagamenti segreti alla pornostar, si è visto bloccare la richiesta di rinviare la sentenza. La Corte suprema americana si pronuncerà oggi sul caso, alle 15.30 circa (ora italiana). La decisione, presa con cinque voti a favore e quattro contrari, è una sconfitta che arriva a pochi giorni dal giuramento di Trump, previsto per il prossimo 20 gennaio. Il tycoon aveva chiesto il rinvio della sentenza sostenendo che la vicenda avrebbe costituito una distrazione per la sua squadra di transizione.

Trump: “Farò appello contro questo caso”

“Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte suprema nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta – ha detto Trump – ma per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questo caso e sono fiducioso che la giustizia prevarrà”. Il presidente eletto affida la sua reazione al social Truth, in un post in cui ribadisce che “i patetici e morenti resti di questa caccia alla streghe contro di me” non lo distrarranno. Ieri era stata la Corte d’appello di New York a respingere il ricorso presentato da Trump per ottenere il rinvio dell’udienza fissata dal giudice Juan Merchan. “Accantonare il verdetto della giuria”, aveva scritto Merchan, “minerebbe lo stato di diritto in modo incommensurabile”.

Altra grana per il presidente eletto Usa

Intanto la Corte d’appello dell’11esimo Circuito dà il suo via libera alla pubblicazione del rapporto del procuratore speciale americano Jack Smith sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e sul tentativo di Trump di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020. I tempi della pubblicazione non sono ancora noti ma il presidente eletto degli Stati Uniti ha ancora la possibilità di presentare appello contro la decisione.