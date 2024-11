ROMA – Un importante aggiornamento sul fronte dell’inchiesta Ultras. Stando a quanto appreso in mattinata dall’Ansa, la procura della Federcalcio avrebbe ricevuto dalla procura di Milano gli atti richiesti lo scorso 1 ottobre, riguardanti gli ultras delle curve di Milan e Inter. L’arrivo degli atti è stato contestualmente accompagnato dall’apertura di un’indagine da parte della giustizia sportiva.

La notizia arriva a fronte delle parole del ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi, a seguito di un evento Rcs al MAXXI. Parlando dell’inchiesta in questione, Abodi ha detto di aspettarsi da qualche giorno “un segnale delle istituzioni del mondo del calcio perché non venga sottovalutato il tema”. Il ministro ha inoltre aggiunto: “Non mi aspetto sanzioni, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi”.