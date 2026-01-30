NEWS ANSA

NYON – Terminata la fase campionato di Champions League, è giunto il momento di conoscere il destino delle italiane che – per raggiungere gli ottavi di finale – dovranno passare dai playoff.

A Nyon, oggi 30 gennaio, il sorteggio dei playoff che si disputeranno con partite di andata e ritorno. 

Gli incroci delle italiane

L’Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà il Borussia Dortmund. Match di andata in Germania e ritorno a Bergamo. La Juventus trova i turchi del Galatasaray: andata in Turchia e ritorno a Torino. L’Inter, invece, pesca il Bodo Glimt. I nerazzurri giocheranno prima nel freddo norvegese e il ritorno tra le mura amiche del Meazza.

Tutte le partite

  • Bodo/Glimt – Inter
  • Galatasaray – Juventus
  • Borussia Dortmund – Atalanta
  • Monaco – Psg
  • Qarabag – Newcastle
  • Bruges – Atletico Madrid
  • Olympiacos – Leverkusen 
  • Benfica – Real Madrid


Aspetteranno le vincenti degli spareggi direttamente agli ottavi di Champions: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City. 

