NYON – Terminata la fase campionato di Champions League, è giunto il momento di conoscere il destino delle italiane che – per raggiungere gli ottavi di finale – dovranno passare dai playoff.
A Nyon, oggi 30 gennaio, il sorteggio dei playoff che si disputeranno con partite di andata e ritorno.
Gli incroci delle italiane
L’Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà il Borussia Dortmund. Match di andata in Germania e ritorno a Bergamo. La Juventus trova i turchi del Galatasaray: andata in Turchia e ritorno a Torino. L’Inter, invece, pesca il Bodo Glimt. I nerazzurri giocheranno prima nel freddo norvegese e il ritorno tra le mura amiche del Meazza.
Tutte le partite
- Bodo/Glimt – Inter
- Galatasaray – Juventus
- Borussia Dortmund – Atalanta
- Monaco – Psg
- Qarabag – Newcastle
- Bruges – Atletico Madrid
- Olympiacos – Leverkusen
- Benfica – Real Madrid
Aspetteranno le vincenti degli spareggi direttamente agli ottavi di Champions: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City.