Il pilota della Ferrari Charles Leclerc | Foto Ansa

ROMA – Charles Leclerc ha prolungato il suo contratto con la Ferrari. La scuderia di Maranello ha annunciato che il monegasco continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del mondiale di Formula 1.

“Credo che il meglio debba ancora venire – commenta Leclerc – e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi a ogni gara”. Il sogno del pilota, classe ’97, è quello di “vincere il titolo con la Ferrari” e, ribadisce, “sono sicuro che sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire”.

Rassicurazione per i tifosi, dunque, prima della partenza della nuova stagione che vedrà la Ferrari lottare per il Mondiale piloti che manca dal 2007. Negli ultimi anni Charles Leclerc è sempre stato uno dei protagonisti dei dei gran premi, tra i pochi in grado di mettere in difficoltà Max Verstappen, campione del mondo in carica con la Red Bull.