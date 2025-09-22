NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:53 del 22 settembre 2025

HomeEsteri Charlie Kirk, in 200mila ai funerali. Trump: “Gigante ucciso da mostro radicalizzato”
Esteri

In duecento mila a Phoenix
per i funerali di Charlie Kirk
Trump: "Ucciso da un mostro"

La vedova Erika:"Perdono il killer"

All'attivista la medaglia civile

di Irene Di Castelnuovo22 Settembre 2025
di Irene Di Castelnuovo22 Settembre 2025

Il presidente Usa Donald Trump abbraccia la vedova Erika Kirk | Foto Ansa

PHOENIX — Sono circa 200 mila le persone che si sono riversate nello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per dare un ultimo saluto all’attivista conservatore Charlie Kirk. Tutti i loro occhi sono puntati sul palco dove si susseguono i discorsi delle personalità più rilevanti del mondo Maga e degli amici e parenti del fondatore dell’associazione Turning Point.

Trump ricorda Kirk: “Un gigante”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel suo discorso di 40 minuti, lo ricorda come un “gigante della sua generazione” e “martire per la libertà”, ucciso da “un mostro radicalizzato”. Tra i cori dei presenti, che urlano “Usa”, il capo della Casa Bianca promette di consegnare a Kirk la Medal of Freedom, maggiore onorificenza civile americana.

La vedova Erika Kirk: “Perdono il killer”

Mentre indossa la collana ancora insanguinata del marito, Erika Kirk rivolge un pensiero al killer: “Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane”. La nuova Ceo di Turning Point, come viene gridato dalla platea, mentre si asciuga le lacrime parla di una rinascita: “Dopo l’assassinio non abbiamo visto violenza, rivolte o rivoluzione. Abbiamo visto quello che mio marito ha sempre pregato di vedere in questo paese”.

Ti potrebbe interessare

Stato di Palestina, Macron: “Va riconosciuto”. La cautela italiana e l’ira d’Israele

22 Settembre 2025

I timori dell’Estonia dopo lo sconfinamento russo. Trump avverte: “Difenderemo i Baltici”

22 Settembre 2025

Omicidio Kirk, scorta a portavoce di Trump. Il presidente minaccia revoca licenze...

19 Settembre 2025

Gaza, Idf: “Useremo forza senza precedenti”. Veto degli USA su risoluzione per...

19 Settembre 2025

La Commissione Ue adotta nuove sanzioni contro la Russia. Trump: “Putin mi...

19 Settembre 2025

Israele bombarda gli ospedali a Gaza. Smotrich: “La Striscia una miniera d’oro”

18 Settembre 2025
Accessibility by WAH