Mentre in Italia è cominciata la “convivenza con il virus”, i contagiati di Covid-19 nel mondo a oggi hanno superato la soglia dei 3,5 milioni, con quasi 250mila decessi registrati.

Il paese più colpito restano gli Usa, con 1.158mila casi e oltre 67mila decessi, di cui 1.450 nelle ultime 24 ore. Il presidente Donald Trump, in un town hall su Fox, ha detto di aspettarsi fra i 75mila e i 100mila morti entro la fine della pandemia. “Ma siamo molto fiduciosi sul fatto che possiamo avere un vaccino prima della fine dell’anno”, ha spiegato, specificando che non importa chi lo scoprirà per primo, ma che lo faccia al più presto.

Il tycoon ha poi ribadito le accuse dal segretario di Stato Mike Pompeo alla Cina, per cui Pechino non avrebbe fatto abbastanza per scongiurare la diffusione del Coronavirus, che – sempre secondo la Casa Bianca – sarebbe stato creato proprio in un laboratorio di Wuhan. “Penso che abbiano fatto uno sbaglio tremendo e non vogliano ammetterlo”, ha ribadito Trump.

In Russia, invece, ieri sono stati registrati 10.581 nuovi casi. Appena un centinaio in meno dei 10.633 di sabato, che rappresentano tutt’ora il numero più alto di contagi giornalieri registrato nel Paese. In totale, i positivi sono 145.268 e le vittime 1.356, di cui 76 scomparse domenica. La città più esposta è Mosca, dove si concentra la metà dei casi riscontrati a livello nazionale. Soltanto ieri, infatti, ne sono stati segnalati 5.795, per un totale di 74mila. Il sindaco della città, Serghiei Sobyanin, sabato ha però rilasciato delle stime addirittura al rialzo. “In base ai test effettuati su vari gruppi, il numero reale di contagiati è intorno al 2% della popolazione” moscovita, ossia 250mila persone.

In Nuova Zelanda, intanto, non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus per la prima volta dall’inizio del lockdown (lo scorso 25 marzo). La premier Jacinda Ardern una settimana fa aveva annunciato la “vittoria” sul Covid-19. Ora, il governo sta spingendo per un ulteriore alleggerimento delle restrizioni.

Graduale ritorno alla normalità anche in Vietnam, dove in 22 milioni – fra bambini e studenti universitari – oggi sono tornati a scuola dopo tre mesi di stop. La decisione è stata presa dopo che per il 17esimo giorno consecutivo non sono stati registrati casi di contagio nel paese. In ogni caso, il governo vietnamita ha imposto l’obbligo della mascherina e la distanza, anche a scuola, di almeno un metro e mezzo.

Infine, gli organizzatori dell’Expo Universale di Dubai hanno fatto sapere che l’evento è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. La fiera si sarebbe dovuta svolgere dall’ottobre 2020 all’aprile del 2021.