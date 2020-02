crolla il comparto dell'auto in Cina

Intanto altri 48 casi in Corea del Sud

Intanto altri 48 casi in Corea del Sud crolla il comparto dell'auto in Cina

Coronavirus, in Ucraina

Scene di isteria collettiva, in Ucraina, davanti alla minaccia del coronavirus. Nella notte, una folla inferocita ha lanciato sassi e acceso fuochi contro alcuni pullman che trasportavano 45 cittadini ucraini e 27 stranieri rimpatriati con un volo da Wuhan.

L’episodio è avvenuto fra l’aeroporto di Kharkiv, dove i passeggeri erano atterrati, e l’ospedale di Novi Sanzhary, dove erano diretti per un periodo di quarantena. A scatenare la protesta potrebbe essere stata una falsa email del ministero della Salute ucraino, secondo la quale i rimpatriati – in realtà tutti negativi ai test – avrebbero in realtà contratto il virus.

Nel frattempo, in Corea del Sud ci sono stati altri 48 casi, che portano il conteggio totale a 204 infetti. Una situazione comunque “gestibile”, secondo il Korea Center for Disease Control and Prevention, nonostante i contagi si siano quadruplicati negli ultimi tre giorni.

Intanto, in Cina il bilancio delle vittime del coronavirus arriva a 2233, con altri 155 decessi a Hubei. E l’industria dell’auto ne risente: il blocco imposto dal Governo centrale alla riapertura delle fabbriche nella regione, nei primi sedici giorni di febbraio ha ridotto le immatricolazioni del 92%. Lo riferiscono le statistiche della China Passenger Car Association. In Iran, infine, altri due morti.