“Tornate e dateci una mano”. È questo l’appello che il Governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rivolto ieri a medici e infermieri in pensione da due anni. L’emergenza relativa all’epidemia di Covid-19, si scontra con un’ulteriore problematica tutta italiana, quella relativa alla carenza di personale medico, soprattutto nelle regioni Veneto, Lombardia, Lazio e Piemonte, di cui ci eravamo già occupati su Lumsanews (QUI per l’inchiesta).

“È un appello necessario, quello del Governatore Fontana”, dichiara il presidente dell’Amsi, l’Associazione medici stranieri in Italia, Foad Aodi. “I medici e i professionisti della sanità continuano ad ammalarsi in Italia e nel mondo. Si parla dell’8% in totale tra medici e infermieri contagiati in Italia; nel resto del mondo la cifra supera il 20%. A Bergamo la situazione è ancora più critica, con il personale medico ormai allo stremo”.

“Per far fronte alla carenza di medici, nel Decreto Cura Italia, – prosegue il dottor Aodi – è stata inserita all’articolo 13 la possibilità, per i medici stranieri, di poter prestare servizio negli ospedali della regione di residenza senza ulteriori abilitazioni se non la laurea e l’iscrizione all’albo dei medici dei loro paesi di origine. Una proposta a lungo discussa con il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, che ha poi affrontato la questione con il Premier Giuseppe Conte”.

L’acuirsi dell’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza la stortura nel sistema di formazione delle nuove generazioni di medici e la carenza di specialisti sul territorio che ne deriva, che ha avuto come conseguenza quella di richiamare al lavoro i pensionati e a reinserire nel sistema i medici militari. Ma non è solo il personale medico a mancare in questa emergenza. Gli ospedali, e in particolare i reparti di Malattie Infettive, Rianimazione e 118 vedono “l’assoluta carenza di mascherine chirurgiche, guanti e camici monouso”, fa sapere l’Ordine dei Medici. “Ecco perché abbiamo deciso di diramare un appello a tutti i medici ed agli odontoiatri in possesso di tale materiale: vi chiediamo di farne donazione offrendo così un servizio altamente utile alla comunità e a noi stessi”.