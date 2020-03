Il Coronavirus avanza nel mondo. Ma non in Cina, dove il Covid-19 sta rallentando. Il Paese resta però in testa per numero di casi: 82.007. Stando agli ultimi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello mondiale sono 184.975 i casi confermati e 7.529 le vittime.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti il numero di contagi è salito notevolmente nelle ultime ore, superando la soglia dei 6.000 pazienti positivi. Il bilancio delle vittime arriva a 118. Il Coronavirus ha ormai colpito tutti i 50 Stati americani, dopo che ieri il governatore del West Virginia, l’unico territorio a non avere ancora positivi confermati, ha annunciato il primo contagio.

Per il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, l’emergenza Covid è potenzialmente peggiore della crisi del 2008 e senza un’azione da parte del governo, la disoccupazione degli Usa potrebbe salire al 20%. Mnuchin sta insistendo sul Congresso per ottenere un pacchetto da 1.000 miliardi di dollari di stimoli all’economia.

Sud America

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, si è visto respingere dal Fondo Monetario Internazionale la richiesta di cinque miliardi di dollari per far fronte all’emergenza virus nel Paese. “Sfortunatamente il Fondo non è nella posizione di prendere in esame questa richiesta perché non c’è chiarezza sul riconoscimento a livello internazionale del governo venezuelano”, ha spiegato l’Fmi in un comunicato. Il riferimento è alla crisi politica del Paese e al contenzioso con Juan Guaidò per il ruolo di presidente.

Il Brasile va verso lo stato di calamità a causa dell’aumento della spesa pubblica dovuta al virus. Secondo la segreteria per la Comunicazione sociale della Presidenza della Repubblica brasiliana, se verrà riconosciuta la situazione di emergenza, sarà possibile non raggiungere l’obiettivo di bilancio fissato per il 2020, che per quest’anno vede un deficit di 124,1 miliardi di reais (circa 22,5 miliardi di euro) nei conti pubblici. I presidenti di Senato e Camera hanno fatto sapere di essere favorevoli.

In Argentina cresce il contagio con un bilancio che sale a 79 casi. In Bolivia vengono chiuse le frontiere, bloccati i voli e imposto il divieto di uscire di casa fra le 17 e le 5.

Asia

Il tasso di guarigione in Cina è salito all’86%. Ieri sono stati registrati 13 nuovi casi di Coronavirus: uno solo a Wuhan (per il secondo giorno di fila) e 12 contagi di ritorno.

Bilancio più pesante in Corea del Sud con 93 nuovi casi, in rialzo sugli 84 di lunedì e i 74 di domenica. I decessi sono 84.

Il Giappone è ancora in attesa del picco, ma intanto sono stati cancellati gli eventi della Casa imperiale.

Africa

Dopo un esordio lento, adesso il virus sta accelerando. Su 54 stati africani, sono 30 quelli colpiti. I paesi con più casi si trovano in Nord Africa, dove sono stati confermati 10 decessi. Ieri l’Oms ha ammonito sui rischi legati a un’eventuale diffusione dell’epidemia in Paesi con malnutrizione e presenza di molti casi di Hiv.