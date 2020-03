Sono oltre 90mila, nel mondo, i casi di Coronavirus e più di 3mila i decessi. Mentre in Cina si registra il numero di contagiati più basso da sei settimane – solo 125 casi – Pechino predispone la quarantena per tutti coloro che arrivano da Paesi esposti al contagio del nuovo coronavirus: Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia. il vice segretario generale del governo municipale della capitale, Chen Bei, ha spiegato che la misura vale sia per i cittadini cinesi che per gli stranieri e, in mancanza di una dimora a Pechino, l’auto-isolamento sarà osservato in un hotel designato.

Intanto, chiude l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Italia, Cina, Iran, Corea del Sud e Giappone anche l’India. Secondo l’annuncio, riferito anche dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, i visti rilasciati sino a oggi sono sospesi con eccezioni solo per diplomatici e funzionari Onu, che dovranno comunque fare controlli. In Corea del Sud aumentano ancora i contagi: altri 600 i casi con ulteriori tre morti, portando il totale delle infezioni a 4.812, mentre in Iran sarebbero 23 i parlamentari risultati positivi al Covid-19, secondo quanto riferito dal vicepresidente del Majlis, l’Assemblea legislativa di Teheran.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha dichiarato che contenere il coronavirus Sars-Cov-2 è fattibile e deve rimanere la massima priorità per tutti i Paesi, aggiungendo che nella situazione attuale non è ancora possibile parlare di una pandemia. Intanto, governi e banche centrali studiano una risposta coordinata per affrontare l’emergenza coronavirus e cercare di contenere quella che l’Ocse definisce una “minaccia senza precedenti” per l’economia globale. È prevista proprio per oggi una teleconferenza tra ministri G7 delle Finanze e governatori.