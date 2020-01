Il coronavirus avanza senza sosta, mettendo paura al mondo interno. Il governo cinese ha confermato il bilancio delle vittime: 25 in totale. Aumenta anche il numero dei contagi, con le autorità locali cinesi costrette ad aggiornare costantemente le cifre: da 616 a 800 persone infette. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i casi sospetti sarebbero oltre mille.

La paura della diffusione del coronavirus ha delle pesanti ripercussioni anche sul sistema dei trasporti. Non solo nella comunità di Wuhan, ma anche nei centri di Xiaogan, Enshi e nello Zhijiang, tutte nella provincia di Huberi. In queste città è stato imposto il blocco totale dei trasporti, portando così a un aumento dei cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l’emergenza. Un totale di 41 milioni di persone.

Anche un grande simbolo mondiale è costretto a “chinarsi” davanti all’avanzata del coronavirus. Per fronteggiare la grande emergenza le autorità cinesi hanno disposto la chiusura di alcune sezioni della Grande Muraglia, impedendo a turisti e cittadini di visitare la monumentale opera architettonica.

L’esperto di immunologia Anthony S. Fauci ha annunciato l’arrivo di un nuovo vaccino per combattere il coronavirus: “Potrebbe essere testato in tempi record, precisamente in meno di tre mesi”. Fauci ha aggiunto che il vaccino sperimentale sarebbe pronto in un tempo minore rispetto a quello utilizzato per debellare la Sars. Sulle condizioni della donna ricoverata per coronavirus è intervenuto Gioacchino Angarano, primario di malattie infettive al Politecnico di Bari. Il medico ha tranquillizzato gli animi: “La paziente sta già abbastanza bene. Sarà forse dimessa in 48 ore”.