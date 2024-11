In seguito alla vittoria di Trump nelle presidenziali americane arrivata nella notte il mondo si interroga sui risvolti nei legami tra gli Stati Uniti e gli attori principali del palcoscenico internazionale.

Per dirimere alcune questioni si riporta l’opinione del professor Gabriele Natalizia, docente di Relazioni Internazionali presso la Sapienza Università di Roma, nonché coordinatore del Centro studi Geopolitica.info.

Professore, abbiamo letto che Trump ha dichiarato che non inizierà nuove guerre. Ma come si comporterà riguardo ai due conflitti già in corso in Ucraina e in Medio Oriente?

“È probabile che Trump abbia intenzione di portare a termine la guerra tra Russia e Ucraina, e a gennaio, quando si insedierà alla Casa Bianca, le due parti potrebbero sedersi al tavolo delle negoziazioni. Fino a quel momento, con un presidente in carica che non decide, ucraini e russi cercheranno di guadagnare posizioni per ricoprire la miglior posizione possibile una volta giunti alle negoziazioni. Dunque i combattimenti si faranno più duri e intensi in questi due mesi, per quanto possibile, visto il periodo dell’anno.

A proposito di Israele, Trump potrebbe rilanciare gli Accordi di Abramo. Il tycoon inoltre può appoggiare il governo sionista per quel che riguarda l’offensiva verso i suoi nemici, compreso l’Iran. Anche in questo caso, nei prossimi due mesi il governo di Benjamin Netanyahu potrebbe approfittare della finestra di opportunità che offre la possibilità di operare più liberamente. Si inserisce in questo scenario il licenziamento di Yoav Gallant dal Ministero della Difesa, favorevole alle trattative con Hamas.

Internazionale titola che l’Europa è la prima vittima di Trump. Quali sono i rischi per l’Unione, in particolare riguardo all’economia?

“Il rapporto di Trump con l’Europa sarà meno multilaterale. In una relazione del genere anche le medie potenze riescono a far valere le proprie ragioni.

Per quel che riguarda la Nato, l’ Europa spende più di quello che chiede Trump per la difesa. Inoltre il neo-presidente richiederà un risk sharing”.

Come cambiano i rapporti con la Cina?

“La competizione è pressante per conseguire un primato per quanto riguarda le tecnologie disruptive”.

Che ruolo può avere Musk nella nuova amministrazione?

“Musk è un’incognita. La Presidente Meloni è stata brava a non sbilanciarsi sull’esito delle elezioni, ma è riuscita ad avvicinarsi ai repubblicani attraverso Musk, il quale potrebbe essere l’interlocutore eletto nei rapporti tra Italia e Usa”.