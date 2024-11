ROMA – “A nome mio e del governo italiano, le più sincere congratulazioni al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump”. Con queste parole la premier italiana si è congratulata in mattinata su X con Donald Trump, diventato il 47° presidente statunitense. “Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e

una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più”.

Esulta il vicepremier Matteo Salvini. “Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro presidente”, “Sono ben contento di essere stato uno dei pochi in Italia a non nascondere la preferenza: è un ragionamento di logica e di interesse nazionale anche italiano», ha dichiarato il leader leghista a Rtl. Salvini ha lanciato una stilettata a quegli alleati del centrodestra non pensavano che il candidato repubblicano fosse la scelta migliore.

A Sky tg24 è intervenuto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, sostenendo che la vittoria del tycoon darà stabilità agli USA. Tajani auspica un buon lavoro tra le due amministrazioni e chiarisce che tra le varie questioni che affronterà con il nuovo presidente la Nato è una delle prioritarie, mentre il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto le sue congratulazioni a Trump, con la certezza di lavorare insieme in difesa dei comuni valori democratici e di libertà.

Preoccupazioni per i risultati d’oltreoceano da parte dell’opposizione. Il Pd prevede quattro anni molto duri per l’Europa e per il mondo democratico. Carlo Calenda invoca un salto di qualità dell’Europa se vuole esistere ancora in questa nuova era politica mentre Nicola Fratoianni commenta “Una brutta giornata, con Trump avanti un’America con meno diritti e meno libertà”. Unica voce non allineata quella di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che non si è mai espresso prima sull’andamento della campagna elettorale statunitense. L’ex premier ha augurato a Trump “buon lavoro”.