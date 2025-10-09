MILANO – Cinquecento euro e la promessa di “non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti” della società. Sono queste le richieste avanzate da Dazn agli utenti pirata che hanno guardato in modo illegale le partite di serie A, serie B e di Coppe europee. I destinatari della lettera hanno sette giorni di tempo per accettare le richieste e arrivare a una “composizione” dell’accaduto, altrimenti la pay tv, in qualità di parte lesa, “si riterrà libera di avviare le iniziative giudiziarie appropriate”.

L’operazione condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza

Gli illeciti degli utenti sono stati individuati nell’ambito di un’operazione condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, coordinato dalla procura locale. Le indagini avevano permesso di smantellare un’infrastruttura Iptv che trasmetteva contenuti in violazione della legge sul diritto d’autore (n. 633/41), risalendo agli utilizzatori grazie a un’analisi dettagliata di dati anagrafici, bancari e geografici. Ora, grazie all’autorizzazione della procura competente, Dazn ora dispone delle informazioni necessarie per poter agire in sede civile e amministrativa. La pay tv si sta quindi limitando a sfruttare i dati per ottenere il legittimo indennizzo per i danni, patrimoniali e non, subiti. Da inizio anno, sono quasi 2.500 gli utenti pirata sanzionati e oltre 3.000 sono quelli attualmente in fase di identificazione.