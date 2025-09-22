Dembélé il favorito, Yamal ci prova: il duello per il Pallone d’oro

PARIGI – Riflettori puntati sul teatro di Chatelet di Parigi per la 69esima cerimonia del Pallone d’oro. Questa sera (22 settembre ndr) va in scena l’edizione 2025. A poche ore dalla premiazione, c’e ancora qualche incertezza sul favorito.

Il più quotato per la vittoria del premio è Ousmane Dembélé, stella del Psg, vincitore – solo nell’ultima stagione – di Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League e Supercoppa europea. Trionfando, diventerebbe così il sesto francese nella storia a centrare questo riconoscimento, dopo Kopa, Platini, Papin, Zidane e Benzema.

Yamal insidia Dembélé

L’unico in grado di sfilargli la vittoria è Lamine Yamal. La baby star del Barcellona può ancora sperare in una sorpresa dell’ultimo minuto, come quella dello scorso anno, quando tutto sembrava volgere nella direzione di Vinicius, l’attaccante del Real Madrid che finì secondo dietro Rodri, centrocampista del Manchester City.

Dalla Serie A, i candidati per il Pallone d’oro sono due interisti: il terzino Denzel Dumfries e l’attaccante Lautaro Martinez, e il centrocampista del Napoli, Scott McTominay.

Il pasticcio organizzativo: Marsiglia-Psg in contemporanea

La serata trionfale del Psg, in ogni caso, rischia di trasformarsi in un pasticcio. La sovrapposizione tra la premiazione del Pallone d’oro e il derby di Francia tra i parigini e il Marsiglia rischia di rovinare la festa del Psg. La partita era stata fissata per il 21 settembre, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare il match alle 20 di stasera, un’ora prima della consegna del premio.

Il favorito Dembélé avrebbe comunque saltato la partita per infortunio, ma i tifosi della squadra parigina saranno costretti a fare zapping tra la partita e la cerimonia.

Il Pallone d’oro femminile

Il premio per il miglior giocatore dell’anno ha anche la sua versione femminile. Tra le 30 candidate ci sono anche due italiane: l’attaccante della Juventus Cristiana Girelli e la punta del Washington Sprint Sofia Cantore.

Tra le favorite, spiccano ancora una volta le stelle del Barcellona Alexias Putellas e Aìtana Bonmatì entrambe già vincitrici del premio.