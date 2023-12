Un post su X della pagina ufficiale della serie

prima del ritorno in tv l'11 gennaio

Il 18 e 19 dicembre nei circuiti Uci prima del ritorno in tv l'11 gennaio

ROMA – Il medico più amato d’Italia anche al cinema. Doc – Nelle tue mani 3 debutterà con i primi due episodi in tutte le sale Uci Cinemas il 18 e il 19 dicembre. L’esperimento cinematografico anticipa di qualche settimana l’uscita della nuova stagione sulle reti Rai, a gennaio.

Chi alle poltrone della sala preferisce la comodità del divano dovrà infatti aspettare l’anno nuovo per rivedere il dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, tra le corsie del Policlino Ambrosiano di Milano.

Doc – Nelle tue mani in prima serata dall’11 gennaio

Il terzo capitolo di Doc arriverà in prima serata su Rai1 il prossimo 11 gennaio. Otto appuntamenti, per un totale di 16 episodi.

Così recente e già cult, Doc entra nelle case degli italiani nel momento più difficile. La prima stagione esce nel marzo del 2020. Nel periodo in cui l’Italia combatte il Covid, Doc aiuta gli spettatori ad empatizzare con i protagonisti del riscatto contro la pandemia: i medici.

Si ispira a una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e Codogno, che ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita per colpa di un incidente stradale. Con una media di 8 milioni di spettatori a puntata, Doc è anche la serie tv più vista in Italia dal 2007, attestandosi stabilmente ai livelli di Don Matteo e il Commissario Montalbano, due dei più grandi classici della fiction targata Rai.

Le anticipazioni della nuova stagione

Dopo aver scoperto la verità dietro allo sparo che gli ha portato via la memoria, nella nuova stagione il dottor Fanti affronterà una nuova sfida. Reintegrato nel ruolo di primario, dovrà gestire il reparto portando a termine gli obiettivi della Direzione, senza mai rinunciare alla qualità e all’attenzione nella cura dei suoi pazienti.