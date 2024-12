NEW YORK – Ogni anno il settimanale Time elegge una “Persona dell’Anno”, un individuo o un gruppo di persone che ha avuto la maggiore influenza mediatica negli ultimi 12 mesi. Quest’anno il “Man of the Year” potrebbe essere il neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il riconoscimento, non ancora ufficiale, potrebbe avere conferma nei prossimi giorni secondo la rivista americana Politico.

Il tycoon si sta preparando a questa eventualità nel migliore dei modi. Per la copertina del prossimo numero, Donald Trump suonerà la campana di apertura di Wall Street oggi, giovedì 12 dicembre.

Gli altri candidati secondo il Time

La rosa dei candidati è stata annunciata lunedì 9 dicembre durante il programma “The Today Show” della Nbc. Tra le personalità proposte l’attuale vicepresidente Kamala Harris, la duchessa di Cambridge Kate Middleton, l’imprenditore Elon Musk e l’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Donald Trump dovrebbe, quindi, aggiungersi al gruppo di altri 13 presidenti degli Stati Uniti che hanno ricevuto questo riconoscimento, tra cui anche l’attuale presidente Joe Biden.