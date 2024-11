Donetsk, la resistenza dell’esercito di Kiev

Le truppe russe avanzano da settimane nel Donetsk. Mosca cerca di sfondare le difese di Kiev. Nelle scorse ore, con una raffica di esplosioni a Chasiv Yar (Donetsk) il Cremlino ha aperto una breccia nell’esercito ucraino. Per ribadire la propria determinazione, le Forze armate ucraine hanno diffuso alcune immagini scattate il 19 novembre scorso. Le foto ritraggono i militari della 24ª Brigata meccanizzata (intitolata a Re Danylo) mentre riposano in un rifugio vicino alla loro posizione strategica, proprio nei pressi di Chasiv Yar. La città è considerata fondamentale per l’avanzata dei russi, ma i soldati ucraini non sembrano intenzionati a mollare.