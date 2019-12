Le due figlie date in affido ai nonni

È successo a Glorie di Bagnacavallo Le due figlie date in affido ai nonni

È stato arrestato per omicidio il marito della donna strangolata e uccisa nella notte a Glorie di Bagnacavallo, nel ravennate. L’accusa è stata formalizzata al termine di un lungo interrogatorio. L’uomo, 39 anni, si chiama Riccardo Pondi. La coppia ha due figlie, di 3 e 6 anni, che sono state prese in carico dai servizi sociali per poi essere affidate ai nonni.

La donna si chiamava Elisa Bravi, aveva 31 anni e faceva l’impiegata. Suo marito 39enne frequenta un corso per entrare in servizio nei Vigili del fuoco.