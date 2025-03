ROMA – Il medagliere dell’Italia ai Campionati europei di atletica leggera si appesantisce. Questa volta il posto più ambito del podio viene conquistato dai 7.01 secondi di velocità e leggiadria di Zaynab Dosso, che batte la campionessa svizzera uscente, Mujinga Kambundji. Una vittoria che vale il triplo. Non solo un oro nei 60 metri, non solo quel centesimo in meno necessario per segnare il nuovo record italiano, ma anche la prima volta in cui una donna italiana vince in una gara di velocità a livello internazionale assoluto. “Un fatto storico sul serio”, dichiara il direttore tecnico Antonio La Torre.

L’emozione di Dosso: “Cavalco le paure”

“Io sono molto resiliente, ora quando entro in pista l’obiettivo è chiaro, ogni giorno cresco e maturo” – Za, così la chiamano gli amici, appare sicura e determinata davanti ai microfoni dei cronisti – “Quest’oro lo volevo e l’ho conquistato. Il futuro? Continuiamo a divertirci, e ad essere forte nella testa. Ho cavalcato tutte le paure che avevo in pista e ora non le ho più”.

I risultati finali: tre ori per l’Italia

Non una vittoria semplice, racconta l’atleta già iridata con due bronzi, uno al coperto uno per i 100 metri. Ma che riesce a strappare una grande gioia in una giornata negativa per gli azzurri che si sono visti sconfitti nel peso e con varie medaglie di legno nelle altre discipline.

Il campionato europeo di atletica leggera si chiude per l’Italia con tre ori, un argento e due bronzi, secondi solo ai padroni di casa dell’Olanda. Risultato di cui andar fieri, dato che è la terza volta che l’Italia porta a casa tre vittorie. In questo caso pareggiando il miglior piazzamento ottenuto nel 2007 a Birmingham.

Il presidente Fidal: “I nostri giovani dal grande futuro”

“Abbiamo dimostrato anche oggi di avere un grande presente e soprattutto un grandissimo futuro, con tanti giovani”. Ma questo è solo l’inizio, si ripromette il presidente della Federazione italiana di atletica leggera, Stefano Mei: “Credo che ci sia da stare tranquilli per tanti anni: abbiamo dimostrato anche oggi di essere il traino dello sport italiano. Quando va bene l’atletica, va bene lo sport”.