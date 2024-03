Una dose di fentanyl | foto Ansa

ROMA – L’Italia si prepara alla stretta sul Fentanyl. La “droga degli zombie” che stordisce le persone al punto da renderle completamente assenti, miete fino a 180 vittime al giorno negli Stati Uniti. A Palazzo Chigi oggi, 12 marzo, è stato presentato il “Piano nazionale prevenzione contro uso improprio di Fentanyl e altri oppioidi sintetici”.

Durante la presentazione Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha sottolineato il pericolo del Fentanyl per la salute pubblica. Ha annunciato un “rafforzamento del monitoraggio e dei controlli per prevenire l’uso improprio di Fentanyl e altri oppiacei sintetici”. Chiedendo alle Regioni e alle farmacie di prestare la massima attenzione per evitare i furti di queste sostanze. Sulla stessa linea Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, che ha evidenziato il pericolo del Fentanyl per i giovani e ha annunciato l’elaborazione di una strategia unitaria con vari ministeri e la Conferenza delle Regioni. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha precisato: “In Italia non c’è un’emergenza Fentanyl, il piano c’è perché vogliamo muoverci in un’ottica di prevenzione”.

Il Piano segue un avviso lanciato dal ministero della Salute sul furto e la diffusione di Fentanyl fuori dai circuiti sanitari. Il piano coinvolge vari ministeri e comunità, con l’obiettivo di prevenire un aumento di overdose e morti.

In Europa, sono stati registrati 137 morti associate a questa droga nel 2021, di cui 88 in Germania. In Italia, il Fentanyl è presente in 29 città su 33 monitorate. Il ministero della Salute invita le autorità a vigilare sui farmaci sottratti al loro impiego regolare.