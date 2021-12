Eitan, il bambino di sei anni sopravvissuto alla strage del Mottarone, passerà sotto la tutela di un tutore legale estraneo in sostituzione della zia paterna. Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Milano, comunicando che la decisione è stata presa data “l’elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all’iniziale nomina del tutore”. I legali di Shmuel Peleg e Esther Cohen, i nonni materni di Eitan, hanno accolto “con soddisfazione la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di un terzo, come era stato richiesto fin dall’inizio”.

Il reclamo presentato dai nonni di Eitan era stato discusso nel corso dell’udienza svoltasi lo scorso nove dicembre presso il Tribunale di Milano. Intanto sia la zia paterna che materna nei mesi scorsi hanno presentato richiesta al Tribunale per l’adozione del minore. Il procedimento sull’adozione è autonomo rispetto a quello sulla nomina del tutore che deve fare in questa fase gli interessi, su tutti i fronti, del minore.