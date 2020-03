L’Europa ha superato l’Asia. Con oltre 100 mila casi accertati di Coronavirus e 4.752 decessi, è il continente più colpito dalla pandemia.

Gran Bretagna

“Sono certa che siamo all’altezza della sfida. Potete essere certi che la mia famiglia ed io saremo pronti a fare la nostra parte”, scrive la regina Elisabetta in un messaggio al Paese. La sovrana, che oggi è arrivata al Castello di Windsor, ha sottolineato l’invito rivolto ai cittadini dal governo a “cambiare le nostre normali abitudini” per il bene superiore della collettività. Intanto, iI ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha fatto sapere che 20 mila i militari britannici sono, da ieri, in stato di “massima allerta” e inseriti in una speciale Covid Support Force istituita per affiancare la polizia in compiti di ordine pubblico in vista di possibili nuove misure restrittive del governo di Boris Johnson. Proprio oggi, infatti, Il governo ha presentato in Parlamento un annunciato pacchetto legislativo di emergenza per far fronte all’epidemia di coronavirus, con la concessione di poteri straordinari all’esecutivo e alla polizia a tutela della salute pubblica: incluso quello di imporre l’isolamento ai cittadini del Regno o a categorie di cittadini e di arrestare chi dovesse sottrarsi.

Spagna

La Spagna ha predisposto la chiusura di tutti gli hotel, bed and breakfast e strutture simili, a causa dell’epidemia di Coronavirus. A Madrid la situazione è drammatica: un morto ogni 16 minuti negli ospedali della capitale, la più colpita dal Coronavirus in Spagna con oltre 3 mila persone ricoverate negli ospedali. Le imprese funebri a Madrid hanno esteso l’orario in cui vengono effettuate le cremazioni fino a coprire tutte le 24 ore della giornata, a causa dell’incremento dei decessi.

Francia

In Francia, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron riunisce all’Eliseo questa mattina un Consiglio di Difesa, con i principali ministri del governo e i rappresentanti del Comitato scientifico che affianca l’esecutivo nelle scelte sulla crisi del Coronavirus. All’ordine del giorno un esame della situazione e un bilancio dell’andamento dei provvedimenti restrittivi del governo, ma soprattutto una decisione sulla proroga del periodo di confinamento oltre la data del 31 marzo.

L’economia europea

Le borse, dopo il quantitative easing da 750 miliardi di euro della Bce, tornano a respirare, ma è un sollievo temporaneo: tutti, dai Governi alle istituzioni comunitarie, sono consapevoli che Christine Lagarde ha soltanto comprato loro un po’ più tempo per decidere i prossimi passi e mettere a punto una strategia efficace. Il coronavirus, infatti, potrebbe accompagnarci ancora a lungo, come aveva previsto uno studio tedesco, del 2012, nel quale, secondo Robert Koch Institut, una pandemia simile a quella del Covid-19, non sarebbe stata sconfitta prima di un anno.