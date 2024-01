Il cast della serie tv "Successions" | FOTO ANSA

LOS ANGELES – La cerimonia degli Emmy Awards 2024 ha lasciato poco spazio alle incertezze. A vincere, infatti, sono stati gli stessi titoli che avevano trionfato ai Golden Globes: “Succession” e “The Bear”. Le due serie tv si sono aggiudicate entrambe sei trofei, sbaragliando la concorrenza. Sono cinque, invece, i premi assegnati alla miniserie “Beef” (Lo scontro), unica grande sorpresa della cerimonia, che vince tutte le statuette nella sua categoria. A bocca asciutta le due italiane di “White Lotus”, Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco.

Tra standing ovation e momenti amarcord, come le reunion sul palco del cast dei grandi telefilm del passato come “Sopranos” e “Cin Cin”, agli Emmy Awards – “slittati” a causa dello sciopero degli attori –, ogni categoria ha celebrato un vincitore unico. Per la miglior serie drammatica, “Succession“, la storia della saga della ricca famiglia dei Roy, ha lasciato poco spazio agli avversari, con il premio alla sceneggiatura e agli attori Kieran Culkin e Sarah Snook. Per il secondo anno consecutivo Jennifer Coolidge di “White Lotus” vince il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Niente da fare per le concorrenti italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che recitavano nella seconda stagione della stessa serie.

Per quanto riguarda la miglior serie comica, “The Bear“ lascia soltanto le briciole agli altri film in gara imponendosi in tutte le categorie con la star Jeremy Allen White, come miglior attore protagonista, Ebon Moss-Bachrach, come miglior attore non protagonista e Ayo Edebiri, come miglior attrice non protagonista. La parabola della squattrinata panineria di Chicago rilevata da un giovane chef stellato conquista il cuore e il sorriso del Peacock Theatre di Los Angeles. Quinta Brunson trionfa come miglior attrice nella serie comica “Abbott Elementary”, diventando la seconda interprete afroamericana a conquistare il riconoscimento dopo quello del 1981 assegnato a Isabel Sanford per “I Jeffersons”.