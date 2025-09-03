LIMASSOL – Una quarta giornata iniziata da incubo, ma finita nel migliore dei modi. L’Italbasket è riuscita a portare a casa una vittoria faticosa contro la Spagna nella Spyros Kyprianou Arena di Limassol, a Cipro, che la fa volare agli ottavi di finale. I ragazzi di coach Pozzecco sono riusciti a sconfiggere gli iberici 67-63 con una rimonta dal maxi svantaggio iniziale 13-0 segnato dalle triple di Aldama e De Larrea. Con questa terza vittoria di fila il primo posto del girone C sembra essersi avvicinato, complice anche il successo a sorpresa della Bosnia sulla Grecia.

La reazione dell’Italbasket

La lenta ripresa è stata favorita dal gioco di Niang e Fontecchio che hanno portato la nazionale a -8 punti al termine del primo quarto. Il successivo pareggio 25-25, conquistato dalle azioni di Diouf e Thompson, viene neutralizzato dalle giocate di Aldama e De Larrea, top-scorer con 19 punti e 15 punti, con metà partita chiusa sul punteggio 36-30.

Fallo decisivo e sorpasso finale

La ribalta vera e propria la si ha nel terzo quarto di partita. È il momento in cui gli azzurri riescono a risollevare del sorti della gara, portando l’iniziale pareggio 47-47 al +2 che chiude questa fase. Nonostante l’infortunio di Niang alla caviglia — che lo costringe ad abbandonare il campo — l’Italia continua a resistere con la prestazione di Diouf, che impedisce ogni tentativo d’attacco. Il pareggio finale (62-62) non ha vita lunga: in seguito a una serie di errori, risulta decisivo il fallo antisportivo subito da Spissu che registra la vittoria dell’Italia con il tabellone che segna 67-63 a fine partita.

Il commento del ct Pozzecco

“Un inizio del genere avrebbe distrutto qualsiasi squadra, invece i ragazzi hanno dimostrato di tenerci. Abbiamo giocato una partita solida, difeso ogni possesso come se fosse l’ultimo e siamo stati bravi a trovare sempre l’uomo giusto per concludere: questo vuol dire che giochiamo di squadra”, ha commentato il ct ricordando la sfida decisiva tra Spagna e Grecia che potrebbe regalare il primo posto all’Italia.