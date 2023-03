L'esultanza di Dusan Vlahovic con i compagni dopo l'1-0 | Foto Ansa

ROMA – Juventus e Roma tra le migliori otto squadre in Europa League. I bianconeri eliminano i tedeschi del Friburgo mentre ai giallorossi basta un pareggio a reti inviolate contro gli spagnoli della Real Sociedad. Venerdì alle 13 i sorteggi a Nyon.

La Juventus sorride con i gol di Vlahovic e Chiesa

Dopo la vittoria di misura dell’andata la Juventus di Massimiliano Allegri supera l’esame Friburgo con un netto 2-0. A registrare il proprio nome sul tabellino dei marcatori dopo un lungo periodo di attesa è Dusan Vlahovic. Il serbo sigla il gol del vantaggio con un calcio di rigore causato da un tocco di mano in area di Gulde. Il difensore tedesco – già ammonito – lascia il Friburgo in dieci per tutta la ripresa. Nel finale Federico Chiesa chiude i conti piazzando il pallone all’angolino e battendo così Flekken. Soddisfatto a metà Massimiliano Allegri, non contento della prestazione fornita nel secondo tempo. “La cosa importante era passare il turno” – ha detto il tecnico dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport – “ma non possiamo fare un secondo tempo così. Abbiamo sbagliato e subìto troppo, dobbiamo migliorare perché non può succedere”.

Attenzione e solidità degli uomini di Mourinho

Sorride anche la Roma di José Mourinho. I giallorossi giocano a San Sebastian una partita attenta e solida, difendendo il doppio vantaggio conquistato all’Olimpico nella gara di andata. All’Anoeta gli uomini di Mourinho non rischiano praticamente nulla nei primi 45 minuti, con un gol annullato a Smalling. Nella ripresa la Real Sociedad aumenta l’intensità: Oyarzabal colpisce una traversa da distanza ravvicinata. La Roma però è attenta e chiude il match sullo 0-0. Nel post gara l’allenatore della squadra capitolina si è detto soddisfatto dei suoi calciatori e lancia una provocazione in vista del derby di domenica contro la Lazio, eliminata dalla Conference League: “La Lazio? non avrà una terza competizione da giocare…”.

I sorteggi di Nyon e il possibile “derby”

Alle 13 a Nyon si terranno i sorteggi di Champions League ed Europa League. Il sorteggio sarà “libero”, ciò significa che non ci saranno vincoli territoriali o di piazzamento per le combinazioni. Potrebbe dunque esserci la possibilità di uno scontro diretto fra Juventus e Roma. Oltre ai match dei quarti di finale, verrà sorteggiato anche il tabellone definitivo fino alla finale di Budapest.