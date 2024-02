Chiara Ferragni e Fedez alla presentazione della serie "The Ferragnez" | Foto ANSA

ROMA – Chiara Ferragni e Fedez al capolinea. Manca la sola conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma si fa sempre più concreta l’ipotesi di una fine del matrimonio tra l’imprenditrice digitale da quasi 30 milioni di follower e il rapper milanese. La notizia circolava da molto tempo nell’ambiente e la confermerebbero a Repubblica fonti vicine all’entourage dell’imprenditrice. L’imprenditrice, domenica 3 marzo, sarà ospite da Fabio Fazio nel suo programma sul Nove “Che tempo che fa”.

A lanciare per primo la notizia è stato il sito Dagospia che ha pubblicato in esclusiva la notizia che il cantante se ne sarebbe andato di casa domenica 18 febbraio lasciando l’esclusivo attico di Citylife dove la famiglia si era trasferita lo scorso novembre.

Secondo il sito Dagospia i rapporti tra i due si erano raffreddati già dopo il Sanremo dello scorso anno. L’influencer poi si sarebbe riavvicinata al marito in seguito alla scoperta di un tumore al pancreas. E poi i guai giudiziari che a fine 2023 hanno coinvolto la Ferragni – il “pandoro gate”, le uova di Pasqua Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi – il rapper non avrebbe mostrato vicinanza alla moglie cominciando a rinfacciarle che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Proprio nella giornata del 21 febbraio la Guardia di finanza di Milano ha effettuato nuove acquisizioni nelle sedi della società dell’influencer nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata che la vede coinvolta.

Guai giudiziari che avrebbero scatenato una pesante crisi della coppia. Si spiegherebbero così i diversi segnali che avrebbero allarmato nei giorni scorsi i fan: l’assenza di Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week, la fuga di lavoro di Fedez a Miami con la sua assistente, la scomparsa dell’anello nuziale sul dito di Chiara. I due si erano sposati cinque anni fa, nel settembre del 2018 con un matrimonio da favola.