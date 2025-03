SHANGHAI – Il Mondiale di Formula 1 2025, dopo il debutto a Melbourne, si sposta in Asia per il secondo round della stagione. Da venerdì 21 a domenica 23 marzo lo spettacolo è di scena sul circuito di Shanghai per il GP di Cina. Cambia il programma della seconda tappa stagionale: nel weekend cinese ci sarà la prima Sprint Race dell’anno con un format diverso rispetto al solito: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e la qualifica per la gara sprint che andrà poi in scena il sabato mattina.

La Formula 1 riaccende i motori a Shanghai

Il ritorno della Formula 1 in Cina dopo cinque anni di assenza ha riacceso i riflettori sul circuito di Shanghai. In questo contesto, la Ferrari è determinata a riscattarsi dopo un inizio di stagione altalenante. La scuderia di Maranello sta intensificando il lavoro sul simulatore, uno strumento cruciale per affinare la messa a punto della SF-24 e ottimizzare la strategia di gara. L’obiettivo è chiaro: massimizzare la performance in pista e ridurre il divario dai leader del campionato.

Il ricordo dell’icona Eddie Jordan

In queste ore, il mondo della Formula 1 piange Eddie Jordan, figura carismatica e fondatore dell’omonimo team: Jordan Grand Prix. Jordan, noto per il suo spirito combattivo e la capacità di scoprire talenti, ha lasciato un’impronta indelebile nel motorsport. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e ricordi, celebrando un personaggio che ha saputo unire passione e competenza nel mondo delle corse.