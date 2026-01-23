MARANELLO – A Maranello si è finalmente alzato il sipario sulla Ferrari SF-26, la monoposto con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton affronteranno il Mondiale di Formula 1 2026. Nella stagione segnata dalla più ampia rivoluzione regolamentare degli ultimi anni, la scuderia punta a voltare pagina dopo un lungo periodo di risultati deludenti. Il primo dettaglio a colpire è l’abitacolo bianco, chiaro richiamo alle Rosse storiche come la 312 degli anni Sessanta, simbolo di una tradizione che si fonde con il futuro. Ma soprattutto la 312 T di Niki Lauda, che si laureò campion nel 1975.

Una vettura più corta e leggera

Il nuovo regolamento impone auto più compatte e meno pesanti, e la SF-26 appare visibilmente più affusolata rispetto ai modelli precedenti. Le linee sono snelle, con un marcato contrasto cromatico tra il bianco dominante e gli inserti neri. Un cambiamento non solo estetico, ma funzionale, pensato per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’integrazione delle nuove tecnologie attive introdotte dal regolamento.

Il lavoro dietro le quinte. Serra: “Fondamentale adattarsi alle nuove norme”

Il direttore tecnico Loic Serra ha sottolineato la complessità del progetto: “Lo sviluppo della SF-26 ci ha costretti a ripensare completamente l’architettura della vettura. Era fondamentale adattarsi a un contesto normativo nuovo, mantenendo flessibilità per lo sviluppo durante la stagione”. Serra ha parlato di uno sforzo collettivo del team e ha ribadito come aerodinamica attiva ed efficienza siano i pilastri su cui poggia la nuova Ferrari.

Primi giri a Fiorano

Dopo la presentazione ufficiale, la SF-26 è scesa in pista per lo shakedown sul circuito di Fiorano. Prima Lewis Hamilton e poi Charles Leclerc hanno effettuato giri di ricognizione prima di rientrare ai box, in una giornata condizionata da freddo e nebbia. Test brevi e senza ambizioni prestazionali, utili soprattutto a verificare che i dati del simulatore coincidano con quelli reali.

L’anno della verità

Per Hamilton si tratta di una stagione cruciale: al secondo anno in rosso, è chiamato a riscattare un 2025 chiuso senza podi, evento mai accaduto prima nella sua carriera. Anche Leclerc guarda al 2026 come a un’occasione decisiva, in un contesto in cui la Ferrari non vince una gara dall’autunno 2024 e attende un titolo mondiale dal 2007 tra i piloti e dal 2008 tra i costruttori.

L’attesa dei tifosi

Già dalle prime ore del mattino centinaia di tifosi si sono radunati attorno al circuito di Fiorano per assistere al debutto. Segno di un entusiasmo che resiste alle difficoltà e che accompagna la Ferrari verso una stagione che promette di essere, per molti, quella della possibile rinascita.