Finals, Sinner domina Medvedev e passa da primo: le combinazioni per la semifinale

TORINO – Non si arresta la cavalcata di Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals. L’italiano batte anche il russo Daniil Medvedev 6-3 6-4 e vola in semifinale.

La vittoria di Fritz in tre set su De Minaur gli aveva già assicurato il passaggio del girone prima di scendere in campo, ma la partita di ieri rimaneva importante per assicurarsi il primo posto, nonché la possibilità di accaparrarsi il bonus economico riservato a chi vince il torneo da imbattuto: il prize money per la vittoria è di $2,237,200, mentre il campione imbattuto si porta a casa $4,881,500.

Dunque un match che aveva un peso specifico molto alto e che può annoverarsi tra le numerose rivincite che l’altoatesino si è preso contro il rivale russo a partire dalla fine dello scorso anno. Come cambia la storia nel giro di appena tre anni. Alle Finals del 2021 Medvedev aveva infatti accennato uno sbadiglio durante la sfida con Sinner, subentrato come alternate in quella occasione. Negli ultimi mesi il trend è cambiato nettamente e dopo ieri Sinner è in vantaggio 8-7 negli incontri diretti e ha vinto 5 confronti su 6 nel 2024.

Anche ieri l’italiano è riuscito a non perdere un set, tenendo alta la concentrazione nonostante la vittoria del primo parziale, che gli aveva consegnato la testa del girone Nastase. Ora si gode l’affetto del pubblico e attende il suo avversario, che sarà il secondo classificato del gruppo Newcombe, ancora aperto e con gli incontri in programma oggi.

Le possibili combinazioni sono queste: se Alcaraz perde 2-1 con Zverev e Rublev vince 2-0 con Ruud, passa da secondo (con il tedesco primo). Se invece perde 2-0 con Zverev e Rublev vince 2-0, Alcaraz può passare da secondo se finisse primo per differenza game nel computo a tre con Rublev e Ruud, tutti e tre con una sola vittoria. Se batte Zverev 2-0 e Ruud vince 2-0 con Rublev, lo spagnolo può arrivare secondo nel caso chiudesse al secondo posto nel calcolo della differenza game nel computo a tre con Zverev e Ruud.